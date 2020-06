Modica - Neanche il tempo di aprire la sede estiva, in uno chalet di Pozzallo, e il ristorante siculo giapponese Kufù di Modica bassa è stato oggetto di nuovo atto vandalico nella notte tra sabato e domenica. Il centro storico, il sabato notte, scappa di mano, e no. è una novità. I vandali hanno spaccato la vetrina del locale di via Grimaldi. Non è la prima volta che il ristorante viene preso di mira.