Auto a fuoco in una galleria dell'autostrada Siracusa-Catania

Augusta - Incendio di un’auto a GPL all’interno della galleria Cozzo Battaglia, sull’autostrada Siracusa-Catania, in direzione di Siracusa, in territorio di Augusta. E' successo a mezzogiorno. L’auto, forse a causa di un corto circuito, ha preso fuoco. Illesi gli occupanti. Sul posto i Vigili del fuoco. Si sono formate lunghe code, poi smaltite. Dal km 135,200 al km 130,800, in direzione Catania, il traffico è deviato sulla carreggiata opposta, predisposta a doppio senso di circolazione.