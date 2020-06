Ritrovato Carmelo Distefano. Era ricoverato a Catania

Catania - Era andato al Cannizzaro senza dire niente a nessuno. E’ stato ritrovato l’ispicese Carmelo Distefano, del quale non si avevano notizie dallo scorso 23 giugno. L’uomo di 61 anni era ricoverato all’Ospedale Cannizzaro di Catania, dove si era spontaneamente recato per farsi visitare. Non aveva detto nulla ai familiari che ne avevano denunciato la scomparsa dalla sua abitazione di Ispica. La Prefettura di Ragusa, i Carabinieri e la polizia locale di Ispica si erano attivati per le ricerche.