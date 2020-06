Si addormenta a mare sul materassino, salvato da due bagnini

Avola - Sospinto al larogo dalle onde e dal vento, cullato dal materassino, si è addormentato, non accorgendosi del pericolo che stava correndo. E' successo domenica, nella spiaggia di Calabernardo, ad Avola, dove un turista settentrionale si è accorto troppo tardi di essersi allontanato dalla spiaggia. Quando si è svegliato, l'uomo si è buttato istintivamente in acqua per recuperare la riva, rischiando però di annegare. In suo soccorso due bagnini di uno stabilimento balneare,m che si sono tuffati e lo hanno raggiunto col salvagente, dandogli il supporto per tornare a riva, in salvo.