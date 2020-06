Modica - Gli stalli di cemento, per garantire il distanziamento sociale, sono stati posizionati. Saranno in tutto 900 nella spiaggia di Marina di Modica e 600 in quella di Maganuco. I coni in cemento serviranno da segnaposto per gli ombrelloni. Sovrintendenza, Demanio presso l'assessorato al territorio e ambiente e Capitaneria hanno dato parere positivo all'installazione dei distanziatori in cemento.