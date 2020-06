Pubblicato il nuovo album di Guglielmo Tasca

Dal 30 giugno su Spotify, Bandcamp e sulle altre piattaforme digitali il nuovo disco di Guglielmo Tasca “Dove nulla sembra” anticipato dal singolo “Senza te” uscito nel mese di maggio. Si tratta di un EP di cinque brani dal carattere fortemente intimista che parlano tutti dell’amore e dell’assenza.

Anche l’organico è per scelta essenziale: chitarra, voce e sax con atmosfere che richiamano fortemente la “bossa nova”. "Ai sax (soprano, tenore e clarinetto) il maestro e amico Alberto Mione che è entrato da subito in sintonia con i brani suonandoli da par suo alla prima “take”: a lui il mio ringraziamento per aver impreziosito col suo contributo il tutto. Non è piaggeria, quando si suona in due bisogna che ognuno faccia la sua parte altrimenti semplicemente non funziona", dice l'artista di origine sciclitana.