Valzer di parroci nella diocesi di Noto

Noto - Il Vescovo di Noto, Antonio Staglianò, ha comunicato le nomine pastorali in vigore dal 1 Luglio. Don Gabriele Di Martino, parroco moderatore della Parrocchia San Gaetano in Portopalo; Don Gianluca Manenti, parroco in solidum della Parrocchia San Gaetano in Portopalo; Ambedue i parroci alternandosi lavoreranno nelle Segreteria del Vescovo Don Davide Lutri, parroco in solidum, della Parrocchia Ss. Salvatore in Jungi, Scicli; Don Gianni Roccasalvo, parroco San Giuseppe Lavoratore in Zappulla-Modica e Rettore della Chiesa San Rita in Contrada Camardemi-Modica; Don Manlio Savarino, parroco nell’unità pastorale Ss. Annunziata e San Antonio Abate in Ispica; Fra’ Emanuele Cosentini, amministratore parrocchiale della Parrocchia Ss. Salvatore in Modica; Don Roberto Avola, amministratore parrocchiale della Parrocchia Ss. Redentore contrada Quartarella in Modica e Vicario Parrocchiale nell’unita pastorale San Pietro e San Paolo in Modica; Don Gianluca Corvo, vicario parrocchiale nell’unità pastorale San Giovanni, Santa Teresa, San Teodoro in Modica; Fra’ Joseph Karam della Comunità delle Beatitudini, vice rettore del Santuario Diocesano Maria Santissima Scala al Paradiso e della Basilica Cattedrale San Nicolò in Noto.

A settembre il Vescovo ordinerà diaconi i seminaristi: Daniele Nocca e Marco Rabito e ordinerà Presbitero il diacono Andrea Amore.