Processione abusiva per la festa di San Paolo, arcivescovo si infuria

Palazzolo Acreide - Festa di San Paolo a Palazzolo Acreide. Ieri pomeriggio si è tenuta una processione, non programmata, con la reliquia guidata dal parroco, il che ha indotto l'arcivescovo, mons. Salvatore Pappalardo, a emettere il decreto si sospensione delle celebrazioni eucaristiche nella chiesa di San Paolo per tutta la durata dei festeggiamenti. Nel decreto il capo della chiesa siracusana motiva la sua decisione con la difficoltà a gestire l'afflusso dei pellegrini nella chiesa di San Paolo "essendo state disattese le precedenti disposizioni in materia".