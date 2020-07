Autostrada Rosolini-Modica, in luglio arriva lo svincolo

Ispica - "Comprendiamo bene che i sindacati abbiano la pressante esigenza di visibilità per apparire vivi e vegeti nel dibattito pubblico, ma ci dispiace deluderli. La Rosolini-Modica va avanti e cresce di giorno in giorno, così come voluto dal Governo Musumeci. Su 27 interferenze, ben 11 sono già state rimosse mentre per quanto riguarda l'interferenza Irsap, una delle più complicate, la gara d'appalto per i lavori è stata aggiudicata oggi e i lavori inizieranno entro il 12 luglio. Sotto il profilo finanziario, per altro verso, la Regione ha dotato il Cas di imponenti iniezioni di denaro e il Cas, a sua volta, sta pagando puntualmente i vari Sal. Vorrei invece ricordare che il Cas, per questa opera, è creditore nei confronti del Ministero delle Infrastrutture di oltre 60 milioni di euro. Ci saremmo aspettati che i sindacati lo avessero ricordato, che i sindacati lavorassero per contribuire a far crescere la nostra Isola, anziché limitarsi alla ricerca di qualche titolo di giornale. A tutti loro diciamo di stare tranquilli e che, in settimana, riceveranno l'invito per la giornata di apertura dello svincolo di Rosolini".

Lo dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, replicando alla nota odierna di Fillea Cgil Ragusa e Feneal Uil Ragusa sui lavori di costruzione dell'autostrada Siracusa-Gela.