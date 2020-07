E' morto il fratello di Papa Benedetto

Monaco di Baviera - E' morto all’età di 96 anni il fratello di Papa Benedetto XVI, Georg Ratzinger. Nato a Pleiskirchen il 15 gennaio 1924, Georg Ratzinger è entrato in seminario minore nel 1935 e - dopo la II Guerra Mondiale - è passato al seminario Herzogliches Georgianum di Monaco di Baviera insieme al fratello minore Joseph nel 1947. Entrambi sono stati ordinati sacerdoti il 29 giugno 1951. Dopo l’elezione del fratello Joseph al soglio pontificio, Georg ha visitato spesso il fratello in Vaticano. Il Papa emerito, 93 anni, era partito a sorpresa giovedì 25 giugno per andare al capezzale del fratello maggiore, da tempo malato.