Si asfalta la s.p. 25 Ragusa mare

Ragusa - Sono stati avviati i lavori nella strada provinciale n. 25 Ragusa-Marina di Ragusa di ripavimentazione di alcuni tratti del manto stradale che erano estremamente ammalorati. Era da tempo infatti che non si interveniva con lavori di ripavimentazione lungo una delle strade con la più alta densità veicolare soprattutto nella stagione estiva.

L’impegno finanziario è abbastanza ridotto, appena 150 mila euro, e rientra in un appalto più ampio di 600 mila euro che ha riguardato la manutenzione straordinaria di diverse strade provinciali che presentavano lunghi tratti stradali ammalorati. L’intervento più consistente sulla Ragusa Mare in prossimità anche della stagione estiva e con il rifacimento di tratti stradali dal km 1 al km 10 con regolamentazione del traffico mediante impianto semaforico per alleviare i disagi degli automobilisti.

“L’impegno per ripavimentare alcuni tratti stradali non è mai venuto meno – dice il Commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza – ma abbiamo dovuto fare i conti con la criticità finanziaria dell’ente che solo di recente abbiamo superato. Per poter effettuare questi lavori abbiamo sfruttato anche i ribassi d’asta riguardante lavori più importanti e significativi di recupero della viabilità provinciale secondaria e ritenendo la Ragusa Mare una strada ad alta percorrenza veicolare è stato deciso, di concerto col dirigente del settore Viabilità, Carlo Sinatra, di procedere alla ripavimentazione dei tratti più ammalorati proprio per accrescere la sicurezza di questa strada che soprattutto nella stagione estiva è estremamente trafficata”.