Verso l'ecobonus edilizia al 110% anche per le seconde case

Roma - Indiscrezione del decreto rilancio, si va verso il superbonus al 110% anche per le seconde case, ad esclusione delle abitazioni signorili, di ville o castelli. Non solo: dei benefici potranno usufruire anche i proprietari delle cosiddette villette a schiera. La nuova formulazione dell'emendamento, che dovrebbe essere votato domani, riscrive l'articolo del Dl rilancio e prevede che le agevolazioni possano essere utilizzate al massimo per due unità immobiliari. Cambia anche la fisionomia dei benefici per gli interventi di efficienza energetica: i massimali di spesa vengono differenziati in base alla tipologia di immobile. Inoltre, le detrazioni vengono estese al Terzo settore.

Anche chi sceglie di demolire e ricostruire un'abitazione potrà usufruire del superbonus per gli interventi di efficientamento energetico. E' quanto specifica la nuova formulazione dell'emendamento sul superbonus al dl Rilancio. La proposta di modifica dovrebbe essere votata domani in commissione.