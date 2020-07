Raro intervento per una Splenectomia a ragusa

Ragusa - Eseguito, qualche giorno fa, nell’UOC di Chirurgia Generale, direttore dr. Gianluca Di Mauro, dell’ospedale di Ragusa “Giovanni Paolo II”, un importante intervento per una rarissima anomalia pancreatico-splenica (Wandering spleen) in paziente con appendicite acuta. Si tratta di un’operazione chirurgica per un addome acuto per una rarissima patologia - anomalia pancreatico-splenica - con appendicite acuta - su un ragazzo di 24 anni.

Il problema è stato rilevato durante una TAC all’addome dalla dr.ssa Elisa Fisichella, condizione che è stata confermata, in sala operatoria. Immediatamente, eseguito l’intervento di: Splenectomia, Riposizionamento del pancreas nella sua sede naturale dove è stato fissato più un’appendicectomia, oltre ad una peritonite diffusa purulenta. Un’anomalia che risulta rarissima - dalla bibliografia 1960-2015: circa 500 casi nel mondo! Ciò è dovuto a una mancata saldatura dei due foglietti mesenteriali che può provocare sia la torsione della milza che un volvolo dello stomaco. Inoltre, in questo paziente, si assisteva a un posizionamento del pancreas - corpo-coda - in posizione verticale.

L’intervento, eseguito dai dottori Salvatore La Terra e Bartolomeo Corallo; l’infermiera, Franca Occhipinti – strumentista - e gli infermieri di sala: Tamara Tomasi, Alessandro Casabona e con l’anestesista dr.ssa Liliana De Nicola, è andato bene. A qualche giorno di distanza dall’operazione, il paziente presenta condizioni generali discrete.