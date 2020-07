Al via InTeatroAPERTO a Modica

Modica - Primo appuntamento con la rassegna estiva InTeatroAPERTO della Fondazione Teatro Garibaldi. Sabato 4 luglio le eccellenze del Liceo musicale Verga di Modica saranno protagoniste del concerto CoNOTAVIRUS. Note positive di una pandemia. Scenario della serata il Chiostro di Palazzo San Domenico che insieme all’Anfiteatro del Parco di San Giuseppe ospiterà il calendario degli eventi.

Le musiche di Vivaldi, Mozart, Gragnani e Skrjabin saranno eseguite dal vivo dagli studenti e dai docenti del Liceo musicale Verga. La serata regalerà anche la proiezione di un video che unisce i contributi registrati dai ragazzi durante il lockdown. Un modo per raccontare attraverso la musica il loro punto di vista, le emozioni vissute nella pandemia. Molto felici gli studenti e il corpo docente, guidato dal dirigente scolastico Alberto Moltisanti, ai quali è dato un compito importante: aprire una stagione dal significato più profondo, la prima dopo l’improvvisa chiusura di marzo, che diventa simbolo di ritorno alla normalità ovviamente con tutte le misure di sicurezza imposte dal periodo.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.00.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione al botteghino del teatro (apertura: tutti i giorni escluso la domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20) o online su https://www.ciaotickets.com/biglietti/conotavirus-note-positive-di-una-pandemia (per gli altri appuntamenti in programma saranno date successive informazioni su come prenotarsi).

L’emittente televisiva Video Regione, partner della rassegna, registrerà integralmente ogni spettacolo per poi trasmetterlo in seguito all’interno di un ciclo di puntate dedicato all’iniziativa.