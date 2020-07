Manutenzioni sui torrenti provinciali

Modica - Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e ripristino della sezione idraulica del Torrente Modica-Scicli e dei Torrenti Lieque, Cuccovio e Tiracavalli affluenti del Fiume Irminio, per un importo di circa 250.000 euro ciascuno.

Il Genio Civile di Ragusa è da sempre in prima linea sul tema della sicurezza legata alla manutenzione e sistemazione dei corsi d’acqua. Come ha sottolineato l’Ingegnere Capo, Ignazio Pagano Mariano, si tratta di interventi di rilevante importanza idraulica, in quanto nel caso di eventi meteorici consistenti, tali interventi di pulizia permettono alla acque di fluire facilmente ed evitano pericolosi fenomeni di esondazione. E’ importante effettuare azioni costanti e programmate che risultano necessarie in un epoca di cambiamenti climatici caratterizzata da eventi meteorologici violenti ed improvvisi.

Prosegue poi l’Ingegnere Capo sottolineando il notevole impegno profuso dal gruppo di progettazione del Genio Civile che da tempo assicura l’esecuzione di importanti interventi nel territorio provinciale e che interviene prontamente ove necessario, anche in somma urgenza.

Il team, costituito dai Funzionari M. Dipasquale, V. Giannone, C. Leggio e M. Marino, che operano da anni nel settore dei lavori pubblici, costituiscono un importante punto di riferimento per tutti gli Enti Locali della provincia.

Da sinistra: Geom V. Ottaviano del Comune di Giarratana; geom. Luciano Limblici, Amministratore dell'Impresa SI.CO. EDILI s.r.l di Agrigento ; geom. M. Marino, Direttore dei Lavori; geom. C. Leggio, R.U.P. DEI LAVORI.