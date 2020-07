Modica, stop alla tassa di soggiorno dopo la terza notte

Modica - A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, è diventata effettiva l’iniziativa della Giunta volta ad incentivare la ripresa del turismo in Città dopo la fine del lockdown. Tale iniziativa consiste nell’eliminazione della tassa di soggiorno a partire dalla quarta notte fino al 31 dicembre 2020. In pratica se un turista prenota una settimana di vacanze pagherà solo la tassa relativa alle prime tre notti. Contemporaneamente le strutture ricettive potranno differire al 30 settembre la rendicontazione delle tasse introitate relative agli ultimi tre mesi del 2019 e ai primi 9 del 2020. “In questo modo – commentano il Sindaco e l’Assessore al Turismo – le strutture avranno la liquidità di un anno di tassa di soggiorno per potersi rilanciare ancora di più dopo tutto quello che hanno dovuto affrontare. Togliendo la tassa dalla quarta notte vogliamo incentivare ancora di più i turisti a scegliere Modica per trascorrere la loro estate. Sono piccoli ma significativi segnali che vogliamo lanciare al comparto turistico e che si sommano alla riduzioni del 70% della Tari e dell’Occupazione del Suolo Pubblico, già applicate alle strutture ricettive a partire da qualche mese”.