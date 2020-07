Sicilia caldo fino a 40 gradi, poi arriva la pioggia

Prima il gran caldo, con temperature fino a 40 gradi, ma potrebbe non durare molto. Tra poche ore aria fresca di origine nordeuropea si tufferà sul Mediterraneo dando vita alla formazione di una bassa pressione che piloterà un’intensa perturbazione verso l’Italia e anche la Sicilia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che già oggi, giovedì, l'atmosfera sarà turbolenta, quanto meno sulle regioni settentrionali. Dopo i temporali che in mattinata hanno colpito la Lombardia orientale e il Veneto, altri temporali si svilupperanno su tutto l’arco alpino per poi scendere verso la Pianura Padana verso sera. Tempo decisamente opposto al Centro-Sud dove l’anticiclone africano darà il meglio di sè facendo schizzare le temperature fino a 40 C su Puglia, Sardegna e Sicilia.

Da venerdì il tempo subirà un deciso peggioramento. Una forte perturbazione carica di piogge, temporali, grandinate e possibili trombe d’aria, investirà tutte le regioni settentrionali con precipitazioni a tratti molto abbondanti. Le pianure di Lombardia, Emilia e Veneto saranno le zone più a rischio di fenomeni intensi.

I temporali nel corso del giorno raggiungeranno anche Umbria, Marche, Abruzzo, i rilievi laziali, toscani e più a Sud potrebbero interessare anche la Puglia. Temperature in rapida diminuzione al Nord. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nel corso del weekend il maltempo si porterà verso il Centro-Sud e nelle Isole mentre al Nord la pressione tornerà ad aumentare. Sabato, rovesci e temporali intensi colpiranno Marche, Appennini, Lazio centro-meridionale, Puglia, Basilicata e rilievi campani. Domenica, ultimi temporali su Basilicata e Calabria, soleggiato altrove. Temperature che torneranno a salire al Nord a partire da sabato pomeriggio, saranno in diminuzione invece al Centro-Sud dove soffierà il Maestrale.

Nella foto, il mare di Marzamemi