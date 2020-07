Un convento della Noto barocca in un oasi di charme

Noto - Aurispa 143. E' il nuovo nome di un antico convento nel centro storico di Noto che l’interior designer Samuele Mazza ha riportato in vita grazie a un progetto di sapiente riqualificazione che ha saputo coniugare un modello di vivere contemporaneo con lo stile e e le atmosfere del Val di Noto. La sua unicità si declina nelle maioliche siciliane che rivestono le splendide fontane dei cortili interni, nelle cromie del verde dei bellissimi vasi siciliani e nelle piante lussureggianti che si esaltano al sole del sud- est siciliano.

La struttura è stata valorizzata in tutti i suoi spazi e arredata con stile, estrema cura dei dettagli, eleganza, linearità ravvivata dai quadri dell’artista Sergio Fiorentino, icona dell’arte del luogo.

Il progetto ha da vita ad complesso esclusivo di appartamenti, ognuno con la sua privacy, una piscina con idromassaggio, sala wellness e cortili arabo in esclusiva per gli ospiti. L’intensa luminosità siciliana e i toni caldi dei materiali sono sono il filo conduttore di questo appartamento che vanta una posizione strategica in quanto affaccia sul meraviglioso cortile dove una fontana ricoperta di papiri colora di verde l’atmosfera del luogo.

L’arredo è la perfetta combinazione tra un design semplice e raffinato e la funzionalità di una casa contemporanea. Il bilocale è ideale per 4 persone, ed è composto da un ingresso privato, una zona living con divano letto matrimoniale, tavolo per potersi godere la colazione e cene romantiche, cucina ben attrezzata, 1 camera da letto matrimoniale, 2 bagni di cui 1 in suite, aria condizionata , tv a schermo piatto, wifi,

La piscina? Accanto all’appartamento di fianco alla sala wellness.