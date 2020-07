Il trekking di Esplorambiente

Scicli- Torna l'appuntamento con i trekking di Esplorambiente. Nella cornice delle Notti Barocche, dopo aver attraversato il nucleo antico del quartiere Altobello, si ripercorreranno gli antichi tracciati che si sviluppano fino alla cima della collina della Croce, scalinate naturali e sentieri che un tempo, non molto lontano, venivano percorsi per raggiungere il soprastante l'altopiano.

All'ombra dei carrubi si aprono panorami sulla città vecchia, e tra essi si nascondono alla vista tombe di ogni genere. Là dove invece la cima del colle degrada dolcemente, si dischiudono i manufatti più recenti, dalle strutture religiose alle pirrere cavate fino a settant’anni fa.

Non vi resta che segnare in agenda la data, appuntamento sabato 4 luglio 2020 ore 17:30 presso la Chiesa Madre in Piazza Italia.

Si consigliano: scarpe da trekking (o simili), guanti da lavoro, jeans, acqua. Obbligatoria Mascherina. Livello difficoltà: 2/5 Quota partecipativa: 5€ (gratis bimbi inferiori a 11 anni) Prenotazione OBBLIGATORIA compilando il modulo al seguente link: https://forms.gle/qieR2N9jNNTHanW4A. POSTI LIMITATI. I 4 Luglio sarà possibile visitare il Museo storico - naturalistico degli Iblei presso la Chiesa di San Vito, eccezionalmente aperto in veste serale dalle 20 alle 22. Per info tel. 338 3610389 – 338 5698916 – whatsapp: 338 3610389