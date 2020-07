Nidi di tartarughe a Maganuco e Portopalo

Modica - Boom di nidi di tartaruga marina in Sicilia. Altre due nidificazioni sono state individuate e messe in sicurezza dal Wwf a Maganuco, spiaggia modicana e a Isola delle Correnti, a Portopalo, nel Siracusano. Il nido ragusanono è arrivato grazie alla segnalazione dell'operatore Giuseppe Arena che ha riconosciuto le tracce mentre era intento nelle operazioni di pulizia della spiaggia e ha avvertito il Wwf. La collega di Life Euroturtles e volontaria Wwf Oleana Prato ha confermato la presenza delle uova, ha traslocato il nido di qualche metro per allontanarlo in sicurezza dalla linea di costa e ha avvertito Capitaneria e ripartizione faunistica di Ragusa. Il nido di Isola delle correnti lo si deve grazie al monitoraggio delle spiagge di Marzia e Giada (madre e figlia che hanno scoperto con grande sorpresa nel corso delle loro camminate mattutine sulla battigia le inconfondibili tracce lasciate da mamma tartaruga in escursione (simili ad un mezzo cingolato) e hanno avvertito il Wwf. In mattinata e' arrivata anche la notizia di una Chelonia mydas, la rara tartaruga verde, molto meno frequente in Mediterraneo rispetto alla Caretta caretta, trovata dai pescatori della Nereide nel Golfo di Taranto e consegnata agli operatori del Wwf. Ora si trova in una delle vasche del Centro Recupero di Policoro.