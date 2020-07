Coronavirus, Sicilia, ieri un solo nuovo positivo e nessun morto

Palermo - C’è un nuovo positivo e non ci sono morti. E’ questo il dato del 3 luglio comunicato dalla Regione alla Protezione civile nazionale. Il totale delle persone attualmente contagiate è dunque dunque di 135, 117 dei quali si trovano in isolamento domiciliare e 18 in ospedale (solo 2 in terapia intensiva). I tamponi effettuati sono stati 2830. In Italia i nuovi casi sono stati 223, 115 dei quali in Lombardia, solo Marche, Provincia Autonoma di Bolzano e Molise hanno registrato 0 casi.