Migranti, Ocean Viking al largo di Pozzallo: dobbiamo sbarcare

Pozzallo - Emergenza a bordo della Ocean Viking, la nave della Ong francese Sos Mediterranée che ha a bordo 180 migranti salvati nei giorni scorsi in tre distinte operazioni di soccorso. Sei i tentativi di suicidio in 24 ore. Per sette volte la nave ha chiesto un porto di sbarco alle autorità italiane e maltesi ma ha collezionato solo rifiuti. Ignorata anche la richiesta di evacuazione medica.