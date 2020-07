Sicilia, investito e ucciso mentre attraversava la strada

Giarre - Un 76enne di Giarre, Romano Coglitore, è deceduto nel cuore della notte all’ospedale di Acireale dove era stato condotto dal 118 per le gravi ferite riportate in drammatico incidente avvenuto ieri sera attorno alle 23, in via Finocchiaro Aprile, all’ingresso nord della cittadina jonica, già teatro di altri gravi sinistri stradali, uno dei quali mortale. La vittima stava attraversando la strada quando è stato falciato da un Fiat Doblò, guidata da un lavoratore agricolo di circa 30 anni che percorreva la strada da Mascali in direzione del centro storico giarrese che adesso è indagato a piede libero per omicidio stradale.

L’anziano uomo in seguito al violento impatto contro il parabrezza del veicolo commerciale è stato sbalzato finendo rovinosamente sul basalto lavico; soccorso dai sanitari del 118 è stato condotto d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Acireale, dove, come già detto, attorno alle 3 della decorsa notte, è morto per le gravi ferite riportate. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri del Norm di Giarre e della Stazione di Santa Venerina.