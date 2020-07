Il Cous Cous Fest si farà

San Vito Lo Capo - Il Cous Cous Fest di San Vito LO Capo si farà, dal 18 al 27 settembre. Il comitato ha analizzato le modalità organizzative e le linee guida illustrate dal sindaco di San Vito lo Capo e da Feedback - la società che produce l'evento - che la manifestazione adotterà per rispettare e garantire uno svolgimento in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid. "Il Cous cous fest rappresenta un momento sociale, culturale ed economico estremamente importante non soltanto per il nostro comune - ha sottolineato il sindaco Francesco Peraino - ma anche per la provincia e per l'intera regione, oltre che un segnale di ottimismo e positività dopo questo lungo periodo dominato da difficoltà e incertezze".