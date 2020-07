Sicilia: Defr, Pil -7,8% e aumento disoccupazione nel 2020

PALERMO, 04 LUG "Per il 2020 a fronte di un 8% di Pil a livello statale in Sicilia la perdita risulta di poco inferiore (7,8%), anche se tale dato non deve risultare confortante sia per la maggior tenuità del rimbalzo previsto per il prossimo anno +3,4% contro il più consistente +4,7% dell'economia nazionale, ma sopratutto poiché si aggiunge alle perdite dal 2008 (quasi un 15%)". E' quanto si legge nella prefazione al Defr 20212023 dell'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao. Sul fronte occupazionale i dati del Defr evidenziano" un grave decremento già rispetto allo scorso anno: la rilevazione registra in Sicilia 1 milione 320 mila occupati, in flessione congiunturale del 4,8% rispetto al trimestre precedente a fronte di una contrazione dell'1,3% a livello nazionale". (ANSA).