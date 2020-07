In Sicilia Ragusa fa la differenza con i suoi tre positivi di ieri

Ragusa - Ci sono tre nuovi contagiati in Sicilia e sono nella provincia che fino ad ora ha avuto il minor numero di casi, quella di Ragusa che in totale adesso ne conta 90 dall'inizio dell'emergenza. La notizia dei tre nuovi positivi l'aveva anticipata ieri il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. "Tre cittadini del Bangladesh sono stati trovati positivi al Covid, dopo che a uno dei tre era stata riscontrata positività durante una visita medica al Giovanni Paolo II di Ragusa. Tutti e tre sono in isolamento controllato, mentre sono in corso le indagini previste dai protocolli sanitari per ricostruire i loro eventuali contatti". I tre nuovi positivi sono emersi a fronte di 2.694 nuovi tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.