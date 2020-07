Sicilia, il VIDEO del camion in fiamme sul viadotto

Porto Empedocle - Un incendio ha avvolto la motrice di un camion, carico di pedane in legno, sulla strada statale 115, all'altezza del viadotto Salsetto, nei pressi di Porto Empedocle. Si sono vissuti momenti di paura, l'autista per fortuna si è messo in salvo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. La strada è stata chiusa al traffico e la circolazione deviata per le località di mare.