Taormina, riapre il Grand Hotel Timeo

Taormina - Le due proprietà siciliane di Belmond, Grand Hotel Timeo e Villa Sant’Andrea, riaprono le porte.

Belmond Grand Hotel Timeo, storico punto di riferimento dell’ospitalità siciliana, ha riaperto lo scorso mercoledì 1 luglio mentre Belmond Villa Sant’Andrea, antica residenza privata costruita nel 1919, ieri,venerdì 3 luglio sulla baia di Mazzarò, una delle spiagge più belle di Sicilia.

Sempre ieri ha riaperto Otto Geleng, ristorante neo stellato dalla guida Michelin nato come omaggio al pittore tedesco che per primo vide in Taormina una meta di alto livello turistico, accessibile solo a cena dal giovedì alla domenica per un massimo di 16 commensali.

Volutamente intimo e privato, il ristorante guidato dallo Chef Roberto Toro accoglie solo “otto” tavoli da 2, incorniciati in un terrazzo fiorito e affacciati sulla baia di Naxos e sulla maestosa Etna.

La carta è costituita da due menù degustazione, che sarà possibile degustare interamente o selezionando alcuni piatti della nuova proposta dello Chef come il Risotto con tenerumi, seppia e lime o la Triglia con lardo, arselle, finocchio e senape.

E per chi vuole rifugiarsi in un’oasi esclusiva, sulla baia di Mazzarò, la spiaggia di Villa Sant’Andrea offre soluzioni per ritagliarsi il proprio angolo in riva al mare. Gli ospiti possono infatti prenotare una delle 6 esclusive cabanas per una giornata di privacy sulla spiaggia. In una giornata di totale relax, la cabana permette alle coppie o alle famiglie di avere a disposizione una porzione di spiaggia privata con 4 lettini, cameriere dedicato, minibar con bevande analcoliche, una bottiglia di Spumante Ferrari Brut Trento DOC, frutta fresca, acqua Evian, e protezione solare.

Il beach bar, il bar e il ristorante in terrazza sono sempre aperti in formula all day eating.

La sera, la spiaggia si trasforma in location unica per cene romantiche in completa privacy.

E’ possibile infatti riservare un tavolo letteralmente “pieds dans l’eau” dove gustare al lume di candela prelibatezze siciliane a piedi scalzi, coccolati dal ritmo delle onde.

Inoltre, anche quest’anno Belmond offrirà ai propri ospiti la possibilità di scoprire le bellezze della Sicilia attraverso una lente privilegiata grazie ad esperienze pensate in esclusiva per loro. Taormina e i suoi pittoreschi dintorni, come la riserva naturale di Isola Bella e le cime del paesino di Castelmola, potranno essere visitati a bordo del celebre Ape Calessino in perfetto stile Dolce Vita; l’Etna sarà esplorato con una passeggiata sul suo surreale paesaggio lunare dove verrà servito un aperitivo esclusivo sui crateri spenti con una bollicina locale insieme ad un sommelier dedicato; la costa orientale di Catania ed Acitrezza sarà disponibile attraverso un viaggio affascinante alla riscoperta dell’antica tradizione artigiana dell’ultimo cantiere navale rimasto dove la famiglia Rodolico, maestri d’ascia dal 1908, costruisce e restaura a mano pescherecci in legno.