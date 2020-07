Due risse notturne a Marina di Ragusa

La prima è avvenuta venerdì notte in zona lungomare vecchio, luogo di ritrovo di tantissimi ragazzi. La seconda sabato sera, poco distante dalla prima, più a ridosso dell’area del porto. In entrambi i casi, sono stati i residenti, inizialmente disturbati dagli schiamazzi in strada, ad avvertire i carabinieri di quanto stesse accadendo. Così all’arrivo dei militari, in entrambi i casi, i giovani si sono dileguati per le vie circostanti facendo perdere le tracce. Dunque non è stato possibile procedere all’identificazione. In entrambi i casi gli stati d’animo alterati sono sfociati in alterchi piuttosto rumorosi, tanto da preoccupare chi poi ha ritenuto di far intervenire i carabinieri per evitare che la lite degenerasse. Gli interventi sono avvenuti nella fascia oraria compresa tra le due e le tre del mattino, quando, probabilmente l’abuso di alcol, fa perdere lucidità e basta un non nulla per passare alle mani.