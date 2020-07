Giovane trovato morto in casa, fra un mese doveva sposarsi

Vittoria - Un giovane di 32 anni, G.P., è stato trovato morto in casa da alcuni amici con cui doveva trascorrere la domenica. E' successo in via Senia a Vittoria. Il ragazzo abitava con i suoi genitori, non presenti in casa al momento della tragedia. Doveva sposarsi fra un mese. Si tratterebbe di morte naturale, anche se sul luogo della tragedia c’è ancora il medico legale per l’ispezione cadaverica. E' il secondo giovane morto per cause naturali nel giro di una settimana a Vittoria.