Incidente stradale autonomo vicino all'Airone

Modica - Erano a bordo di una Fiat 500 X, in via Rocciola Scrofani alla Sorda, vincino al centro sportivo l'Airone. Forse a causa dell'alta velocità, intorno alle 5 del mattino di domenica, l'uomo alla guida dell'utilitaria ha perso il controllo dell'auto che ha carambolato e poi si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. In ospedale sono finiti il 19enne H.G. e il 20enne R.M.