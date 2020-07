Sicilia zero contagi e nessun morto

Palermo - Nessun nuovo caso di Coronavirus e nessun decesso in Sicilia. E' quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute di domenica 5 luglio. In totale i casi registrati da inizio epidemia restano quindi a quota 3094 e le vittime 282. Stabile anche il dato dei guariti (2.674) e il numero di attualmente positivi (138). Cala di due unità il numero dei ricoveri (13) mentre restano due i siciliani in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 123, con un incremento di due.

Sono 192 oggi i nuovi contagiati in Italia, in lieve diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 235. Di questi, 98 casi sono in Lombardia, il 51,04% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 241.611. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 7, in netta diminuzione rispetto alle 21 di ieri.

I morti per coronavirus salgono così a 34.861, secondo i dati del Ministero della Salute. Da notare che i decessi si sono verificati soltanto in due Regioni: 6 in Lombardia e uno in Emilia Romagna.

Da contraltare il fatto che, per la prima volta dal raggiungimento del picco, crescono gli attualmente positivi (+21). In salita anche i ricoveri (+5) e le terapie intensive (+3).