Gole dell’Alcantara, tornano Odissea e Inferno

Motta Camastra, Messina - Tornano gli spettacoli di maggior successo nella stagione teatrale estiva dello scorso anno: l’Inferno di Dante e l’Odissea di Omero nelle Gole dell’Alcantara. Due lavori teatrali che hanno riscosso un enorme successo di pubblico perché sono a un tempo di grande livello artistico e popolarissimi, com’era del resto nelle intenzioni dei produttori, Buongiorno Sicilia e Vision Sicily.

I due kolossal, per tutte queste loro caratteristiche, sono stati inseriti nell’elenco dei Grandi eventi 2020 dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana.

E c’è infatti una grande attesa da parte degli spettatori, affamati di teatro dopo il lockdown, per il ritorno delle due rappresentazioni, che, entrambe dirette da Giovanni Anfuso, debutteranno presto: il 23 luglio aprirà la stagione l’Odissea che andrà avanti per venti repliche, - due a sera dal giovedì alla domenica per cinque settimane - mentre dal 27 agosto il magnifico scenario delle Gole ospiterà l’Inferno.

I produttori hanno ovviamente dedicato grande attenzione alla sicurezza degli spettatori: ingegneri specializzati hanno progettato le piante – su una riva ci saranno in tutto 198 posti a sedere, mentre sull’altra riva, al di là del fiume, reciteranno gli attori – e tracciato percorsi da e per il greto del fiume che consentissero sempre l’indispensabile distanziamento. Sono stati inoltre messi a punto tutti i protocolli di sanificazione tenendo conto tra l’altro che si opera all’interno del Parco fluviale dell’Alcantara.

“In questa edizione di Odissea – ha raccontato Anfuso – ci saranno molti degli straordinari attori che lo scorso anno resero indimenticabile lo spettacolo, a cominciare da Davide Sbrogiò e, Angelo D’Agosta che rappresentano il primo l’Ulisse maturo e il secondo quello giovane. Nel mio adattamento, infatti, ci sono due Ulisse in scena contemporaneamente. Quello che vive le storie di Polifemo, di Circe, delle Sirene, e l’altro, ormai invecchiato, che torna a casa nella sua Itaca. Ma quella narrata è soprattutto la storia di una comunità che si presenta in scena per raccontare sé stessa e la propria immutabile umanità”.

Come detto, c’è dunque grande attesa da parte degli spettatori, e già da questa settimana sarà possibile acquistare i biglietti on line attraverso il circuito Boxoffice Sicilia, per informazioni è possibile chiamare il centralone allo 095.7225340. Particolari sugli spettacoli, insieme a tanti commenti di chi li ha visti, potrete trovarli sulle pagine ufficiali di Facebook sia dell’Inferno di Dante Alighieri (https://www.facebook.com/InfernoDiDanteOfficial/ ), sia dell’Odissea di Omero (https://www.facebook.com/OdisseaDiOmeroOfficial/ ). Infine, per richiedere informazioni o comunque comunicare via Whatsapp il numero di Buongiorno Sicilia è il 347 638 0512.