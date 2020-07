Il 10 luglio Andrea Tidona a Modica

Modica - Una grande apertura per InTeatroAPERTO, la rassegna estiva del Teatro Garibaldi di Modica, in collaborazione con il Comune di Modica e Video Regione, che con il concerto di sabato scorso con il Liceo musicale Verga è entrata ufficialmente nel vivo. A poche ore dall’apertura delle prenotazioni, la stagione registra già il sold out per il prossimo appuntamento in programma il 10 luglio all’Anfiteatro del Parco San Giuseppe - u Timpuni con le letture teatrali di Andrea Tidona tratte da Mastro Don Gesualdo e le musiche eseguite dal vivo alle percussioni da Andrea Sciacca.

Sabato dunque il primo dei sette spettacoli in rassegna. Un concerto bellissimo al Chiostro di Palazzo San Domenico con protagonisti gli studenti e i docenti del Liceo musicale Verga di Modica, che hanno lanciato un messaggio di positività – da qui il titolo dell’appuntamento CoNOTAVIRUS. Note positive di una pandemia – attraverso la musica eseguita dal vivo e la proiezione del video composto dai contributi che i liceali hanno registrato durante il lockdown. La scelta di avere il Liceo musicale di Modica come ospite della prima serata non è casuale: le giovani eccellenze insieme ai loro docenti avrebbero dovuto chiudere con un loro concerto la stagione di musica del Teatro Garibaldi, sospesa improvvisamente a causa del coronavirus. La loro presenza all’inaugurazione della rassegna estiva ha quindi rappresentato la chiusura di un cerchio che, tutti sperano, ha ripreso la sua corsa verso la normalità. Come sempre bravissimi tutti i ragazzi accompagnati dai loro insegnanti che hanno regalato un’esecuzione magnifica delle musiche di Vivaldi, Mozart, Gragnani e Skrjabin. Il pubblico del Chiostro di Palazzo San Domenico ha ampiamente applaudito, commosso dal ritrovarsi di nuovo insieme.

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti, ecco il calendario di apertura delle prenotazione, ricordando sempre che l’ingresso è libero e che fino ad esaurimenti posti si potrà effettuare la prenotazione, per un massimo di due ingressi, solo di presenza al botteghino (apertura: tutti i giorni escluso la domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20) oppure online su www.ciaotickets.com:

• AMORI DI SICILIA - 18 luglio

Botteghino e online attivo lunedì 13/07/2020 ore 9,00

• NOVELLE E CANTI DI SICILIA - 31 luglio

Botteghino e online attivo lunedì 20/07/2020 ore 9,00

• SICILIA BEDDA - 7 agosto

Botteghino e online attivo lunedì 27/07/2020 ore 9,00

• CUNTI RE' VIDDANI - 11 agosto

Botteghino e online attivo lunedì 03/08/2020 ore 9,00

• VIAGGIO ATTRAVERSO I DIALETTI - 20 agosto

Botteghino e online attivo lunedì 03/08/2020 ore 9,00