Ispica, un arresto dei carabinieri

Ispica - Nella serata di sabato i militari della Stazione di Ispica hanno tratto in arresto in flagranza per evasione dagli arresti domiciliari un cittadino rumeno già noto alle autorità per numerosi arresti. L’uomo, che doveva trovarsi agli arresti domiciliari nella sua abitazione, è stato trovato dai Carabinieri in altra zona della cittadina e subito fermato e controllato. Al termine delle operazioni, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto Samson Vasile Benone, 37 anni, e posto lo stesso a disposizione del Pubblico Ministero di turno, dottor Riccio. L’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa di giudizio.