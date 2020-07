Palermo - Un contagiato in Sicilia, zero decessi e 139 casi positivi: 123 in isolamento domiciliare, 16 ricoverati, di cui due in terapia intensiva. Il nuovo infetto è stato registrato in provincia di Agrigento. Dall'inizio dell'emergenza, in Sicilia, si registrano 134 deceduti e un totale di 3095 casi di contagio dall'inizio della pandemia.