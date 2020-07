L'Isola mai vista agli Aromi

Scicli - Uno sgurdo dall'alto sulla Sicilia, grazie all'occhio del fotografo Luigi Nifosì. L'appuntamento è per sabato 11 luglio alle 18 agli Aromi, azienda sita in contrada Santa Rosalia, fra Scicli e Sampieri. In programma un percorso olfattivo, la presentazione di un compendio di foto aeree sulla Sicilia scattate nell'arco degli ultimi 25 anni da Luigi Nifosì, e per concludere una cena curata dallo chef Rita Russotto.

In menu polpette di carne e patate con salvia, canazzo (contorno tipico siciliano con verdure di stagione, e timo al limone), coleslaw (insalatina fresca con yogurt, cavolo cappuccio, carote ed erba cipollina), barbecue di carne e altro ancora. L'evento è a numero chiuso per mantenere il distanziamento. 30 euro a persona adulti, 15 euro a persona bambini da 0 a 6 anni.