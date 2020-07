La Cometa Neowise su Ragusa Ibla

Ragusa - La bellissima cometa Neowise assoluta protagonista del cielo sopra Ragusa Ibla. A impreziosire questo bellissimo scenario anche la presenza di Venere ed Aldebaran nella costellazione del Toro.

La cometa Neowise è stata scoperta il 25 Marzo scorso e soltanto in questi giorni comincia a essere osservabile a occhio nudo. In particolare è visibile a Nord-Est nelle prime ore del mattino tra le 4 e le 4.30, le ore che caratterizzano il crepuscolo. La Neowise è la cometa più brillante degli ultimi decenni e ci sta regalando delle grandissime emozioni. Verso la fine del mese la cometa, se non ci saranno sorprese, sarà visibile anche dopo il tramonto. Vi proponiamo lo scatto di Salvatore Cerruto.