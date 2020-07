Donna cappotta con l'auto a Marina di Ragusa

Ragusa - E' rimasta ferita l'anziana che oggi, poco prima di mezzogiorno, ha preso, mentre era a bordo della sua Smart, una banchina, cappottando e rovinando dentro un burrone, in via Minorca a Marina di Ragusa. Sul posto l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco che tuttavia non sono riusciti a estrarre l'auto dal burrone, perchè in pendenza.

La donna, 65enne, è stata trasportata all'ospedale Giovanni Paolo II con lesioni e in uno stato confusionale. Non ricorda nulla di quanto è successo. E' stato necessario l'intervento di un camion gru per recuperare la Smart.