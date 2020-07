Lo spettacolo della Amerigo Vespucci nella baia di Ortigia a Siracusa

Siracusa - E' approdata ieri nella baia di ortigia, a Siracusa, la nave più bella del mondo, la Amerigo Vespucci. E ripartirà oggi pomeriggio, dopo pranzo, momento nel quale saluterà la città di Siracusa per continuare l’attività addestrativa in mare. La Campagna d’Istruzione a bordo di nave Vespucci rappresenta un momento fondamentale per la formazione dei giovani allievi ufficiali, i quali, al termine del primo anno di studi in Accademia Navale, a bordo ricevono il “battesimo del mare”.

Ieri sera uno spettacolo al tramonto quando la nave si è colorata di verde, bianco e rosso subito dopo la cerimonia dell'ammaina bandiera con i 106 allievi ufficiali dell'Accademia navale.