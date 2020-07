Un'altra foto della Cometa Neowise

Ragusa - Ragusanews ospita il terzo scatto di un lettore appassionato di astronomia e relativo alla cometa C/2020 F3 Neowise, visibile poco prima dell'alba (anche ad occhio nudo) in direzione Nord-Est a sud della costellazione Auriga. È uno stack di 10 foto eseguito con un tele a 400mm per ammirare meglio il nucleo e la coda. Le comete sono oggetti imprevedibili, la loro luminosità e visibilità può cambiare da un giorno all'altro, quindi meglio non perdersi questi momenti e divulgarli a più persone possibili. La foto stavolta è di Filippo Galati.