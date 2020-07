Sampieri, va a sbattere contro un palo, grazie a Dio non c'erano pedoni

Scicli - Incidente stradale alle 14,20 in via Carignano a Sampieri, dove un ventenne a bordo di una vecchia Fiat Punto è andato a sbattaere contro un palo della pubblica illuminazione mentre scendeva in direzione del mare. Il caso ha voluto che il quel momento non vi fossero pedoni in transito lungo il lato destro della strada principale della borgata, strada priva di marciapiede. Sono esplosi entrambi gli airbag dell'utilitaria. Illeso il conducente. Poteva finire molto peggio.