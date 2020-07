Ragusa Foto Festival. Al via il concorso WeloveRagusa

Ragusa - Nell’ambito del Ragusa Foto Festival che quest’anno si svolgerà dal 24 luglio 2020 al 29 agosto 2021 e che tra i promotori vede anche il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è stato lanciato il concorso “WeloveRagusa”. L’obiettivo è di costruire con i partecipanti al concorso il racconto visivo della Sicilia iblea: luoghi noti, scatti inaspettati dei luoghi preferiti, inquadrature insolite, città storica, periferia e contemporaneità, inquadrature di riferimento della propria quotidianità.

La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia. Per le immagini inviate la possibilità di concorrere alla mostra diffusa nella provincia iblea dal 24 luglio al 22 agosto 2020.

Le foto vincitrici saranno stampate, con il nome e cognome dell’autore, ed esposte negli spazi di affissione comunali nelle città che rappresentano. Inoltre saranno visibili anche online sul sito www.ragusafotofestival.com e sui profili social del Festival

I primi cinque vincitori verranno esposti anche a Ragusa Ibla tramite appositi banner

Durante la Preview di sabato 25 luglio a Ragusa Ibla la presentazione degli autori che parteciperanno alla mostra diffusa

Quest’anno è un’edizione prolungata del Foto Film Festival che comincia il 24 luglio 2020 e si concluderà il 29 agosto 2021 in una prospettiva di valorizzazione e promozione tanto del patrimonio culturale locale quanto della sua partecipazione nazionale e internazionale, per dare un segnale di vicinanza alla comunità iblea e a quanti dedicano tanta energia a promuovere l'arte, la bellezza imperdibile di questo angolo di Sicilia e di Mediterraneo e ribadire l'importanza della cultura come asset strategico per la ripartenza del Paese.