Corso Umberto pedonale nei weekend

Modica - A seguito di concertazione con l’Associazione Commercianti cittadina, il Sindaco di Modica ha stabilito la chiusura al traffico del tratto di Corso Umberto che va da Piazza Monumento alla Chiesa di S.Pietro nei giorni di venerdi, sabato e domenica limitatamente al mese di luglio. L’interdizione alle auto comincia alle 20:00 e finisce all’una. A fine mese le parti si riaggiorneranno ed in base ai feedback raccolti sia dai commercianti che dagli uomini della Polizia Locale si deciderà se estendere questo provvedimento anche agli altri giorni della settimana per il mese di agosto. “Abbiamo scelto di percorrere questa via sperimentale – commenta il Sindaco – visto che stiamo vivendo un’estate per certi versi “anormale”. A differenza degli anni scorsi quando è stato possibile programmare una stagione turistica già dai primi mesi dell’anno, nel 2020 si cerca di riprendere il discorso interrotto anche se non sappiamo ancora con quali risultati. Per questo motivo siamo stati d’accordo con l’Ascom di provare a chiudere solo nelle serate dei weekend. Se poi vedremo che il provvedimento sarà insufficiente lo allargheremo per tutte le sere di agosto. A settembre, verosimilmente, si ritornerà alle tre sere”.