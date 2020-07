Nuova serie Tv Mediaset, recita un giovane attore sciclitano

Scicli - C'è l'attore sciclitano Giovanni Alfieri nel cast della nuova serie Tv Mediaset "Inchiostro contro piombo". Protagonista della serie è Claudio Santamaria, che recita nei panni di Vittorio Nisticò, il direttore del quotidiano L’Ora. La fiction si estende in un arco temporale di quattro anni, dal 1954 al 1958, ed è tutta ambientata a Palermo, nella sede del giornale L’Ora, noto per la sua lotta mediatica contro la mafia.

Il giornale nacque nel 1900, per volontà della famiglia Florio, e stampò l'ultimo numero nel 1992. L’Ora fu noto per il suo orientamento progressista e per la sua lotta contro la criminalità. Nella fiction si raccontano le inchieste portate avanti da giornalisti che hanno provato anche ad infiltrarsi negli ambienti di cui parlavano per raccontare ancora più a fondo certe realtà. L'Ora fu una grande fucina di professionisti oggi affermati.