Vittoria al voto. Il centro destra si sdoppia: candidati Dieli e Sallemi

Vittoria - Il centro destra a Vittoria si sdoppia per la corsa a sindaco. Fratelli d'Italia rompe gli indugi e candida il suo segretario provinciale Salvo Sallemi, già consigliere comunale nella psssata legislastura.

Diventerà Bellisima e Lega fanno le prove generali per una futura federazione e candidano Nello Dieli, funzionario Asp.

Esce di scena Andrea La Rosa che ufficialmente non parteciperà alla contesa. Ma Sviluppo Ibleo, il suo movimento civico, finirà per appoggiare Nello Dieli. La frattura del centro destra archivia definitivamente la coalizione che portò 4 anni all'elezione di Giovanni Moscato a sindaco.