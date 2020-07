Palermo - Coronavirus, sei i ricoverati in Sicilia, uno in meno di ieri, zero in terapia intensiva. Oltre agli ospedalizzati, sono 122 in isolamento domiciliare, per un totale di 128 attualmente positivi, nessun decesso. Si registra soltanto un nuovo infetto ed è a Palermo. In questa provincia si sono registrati gli ultimi tre nuovi casi, negli ultimi tre giorni.