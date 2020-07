Ragusa - Concerto di Max Gazzè il 22 agosto in piazza Libertà a Ragusa. Gazzè (di origine sciclitana) torna in concerto con il tour #scendoinpalco. Massimiliano per il tour ha posticipato la lavorazione del nuovo album, in uscita nei primi mesi del 2021. Le prevendite dei biglietti inizieranno online da oggi.