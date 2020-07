I funerali di Danilo sabato

Rosolini - Si terranno sabato 11 luglio i funerali del 30enne Danilo Macauda, morto in un incidente stradale avvenuto ieri sulla Statale 115, giovedì all'ora di pranzo. Per Danilo che faceva il tecnico radiologo, domani alle 17 ci sarà l'ultimo addio. Un funerale dove è anche previsto il corteo funebre, ma in auto per via del contenimento sanitario. Attraverserà le vie principali di Rosolini per arrivare al camposanto, dopo il rito funebre che sarà officiato in chiesa Madre. Sull'incidente che ha provocato la morte del ragazzo, da una prima indagine della polizia municipale di Noto, emergerebbero responsabilità da parte dell'uomo che era alla guida del furgoncino. Avrebbe compiuto sulla Statale una manovra azzardata e Macauda che era alla guida della moto, diretto a Rosolini, non ha potuto evitare l'impatto con il veicolo. Uno schianto che è costato la vita a Danilo.