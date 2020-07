Termina in parità sul punteggio di 22 il big match 32esima giornata di Serie A tra Juventus e Atalanta disputato all'Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio nerazzurro con Zapata al 16', risponde Ronaldo su rigore al 55', nuovo vantaggio ospite con Malinovsky all'80' e definitivo pareggio ancora dagli 11 metri con CR7. In classifica i bianconeri restano primi con 76 punti, 8 in più della Lazio e 9 dell'Atalanta.